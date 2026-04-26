千原兄弟・千原ジュニア、ケンドーコバヤシが２１日に放送された読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。ジュニアは、驚きの行動をしていたというブレーク芸人の情報を明かした。「こないだ『それ、マジで？』って言うたんやんけど…。俺がやってる番組のスタッフが言うててんけど。ラジオ局で、ロビーの外で、あるタレントさんを待ってたんやって。ほんなら、向こうからチャンス大城が（ビルに）入っていったんやって」と切