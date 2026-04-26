◇パ・リーグオリックス9―4日本ハム（2026年4月26日京セラD）オリックスが大勝で今季最多タイの4連勝を飾った。2点を先制された初回に森友、来田の連続適時打で3点を奪って逆転に成功。3回にはシーモアの2試合ぶりとなる2号2ラン、4回には宗の適時打で過去2年間で2勝9敗という天敵・有原を降板させると、代わった生田目から渡部が3号3ランを放った。太田を今季初めてスタメンから外し、8番の若月以外は左8人を並べる“