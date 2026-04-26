大相撲の春巡業が２６日、埼玉県の入間市市民体育館で行われ、全日程を終えた。３月２９日の伊勢神宮奉納相撲を皮切りに、２７会場で開催。横綱大の里、大関安青錦ら多くの休場者を出したが、後半から幕内８力士による選抜トーナメントを行い、通例の取組なら４番のところを計７番に増やすなどしてプログラムを拡充して対応した。今巡業から職務に就いた高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は「力士は皆一生懸命頑張ってくれた