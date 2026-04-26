俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。俳優生活で印象に残っている出来事について語った。MCの俳優・満島真之介は「大東さんは20年でしょう？デビューして。この日が自分の中で大きい分岐点だなみたいな」と質問した。大東は「19（歳）でこの仕事始めさせてもらって、『クローズ』っていう映画の、小栗旬さんをはじめとする名だたる、そ