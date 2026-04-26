歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。兵庫：ワールド記念ホールで開催される公演「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への意気込みを綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「神戸day1いくぜ!!」ステージショットにファン反響「楽しみすぎて吐きそう」「髪型かっこいい」浜崎あゆみさんは「神戸day1いくぜ!!」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、青紫の放射状の照明を背に