香港の最強スプリンター、カーインライジング（セン5＝D・ヘイズ、父シャムエクスプレス）が26日、シャティン5R「チェアマンズスプリントプライズ」（G1、芝1200メートル）に出走し、3番手から楽に抜け出して圧勝。20連勝を飾り、自身が持つ香港調教馬による連勝記録を更新した。主戦パートンを背に8頭立ての3番枠からスタート。3番手につけると直線で抜け出し、楽な手応えのまま後続を突き放した。勝ち時計1分7秒10は前走ス