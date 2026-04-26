26日午後3時43分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、それに矢巾町、宮城県の涌谷町です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県宮古市普代村