◇パ・リーグ日本ハム４―９オリックス（2026年4月26日京セラＤ）日本ハムが今季ワースト4連敗。借金は「4」に膨らんだ。4連敗は昨年8月11日以来。首位オリックスには5・5ゲーム差と突き放された。新庄監督は就任5年目で“ぶっちぎり優勝”を公言する自信を見せていたが、まさかの展開。開幕26試合目で勝率はわずかに上回るが、最下位ロッテとゲーム差なしで並んだ。初回に2点を先制したが、先発の有原がシーモアの2