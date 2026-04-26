バスケットボールB3新潟アルビレックスBBは26日、プレーオフクオーターファイナル第3戦でレギュラーシーズン4位のトライフープ岡山と対戦。64-57で勝ち、セミファイナル進出を決めました。 第1戦で勝利したものの、第2戦で岡山にブザービートを決められて敗れたアルビBB。運命の第3戦に臨みました。 アルビBBはスタメンで起用された樋口が躍動。3本の3ポイントシュ}