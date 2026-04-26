「中日−ヤクルト」（２６日、バンテリンドーム）２連勝中の中日が、五回、投手の高橋宏の一打で先制点を奪った。五回２死一、二塁で投手の高橋宏がしぶとく右前へ。ただ、ヤクルトの右翼・丸山和は定位置より前にポジションを取っており、打球を処理するとすかさず一塁へ送球。打った高橋宏も全力疾走で駆け抜け、間一髪でセーフになり、二塁走者が生還して先制タイムリーとなった。ここでヤクルト・池山監督は一塁の判定