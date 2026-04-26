◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム）日本ハムは同一カード３連敗を喫し、今季ワーストの４連敗。借金もワーストの４となった。初回に２点の援護をもらった先発の有原だったが、その裏、２死一塁からシーモア、森、来田と３連打を浴び３失点。あっさり逆転を許した。さらに３回にシーモアに左中間への２号２ランを浴びると、４回１死一、二塁から宗に右翼線への適時打を許したところで降板。代わ