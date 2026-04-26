◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）オリックスは９得点しての大勝で、球団記録を更新する本拠地・京セラドーム大阪１１連勝を飾った。敵地で３連敗した日本ハムにも「３タテ返し」で意地を見せた。岸田監督のタクトが光った。この日の相手先発は、カード別最多の２９勝を献上していた有原。試合前時点で対右打者の被打率が２割８分６厘だったのに対し、対左打者は同３割１分というデータが出