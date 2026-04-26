◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権京都の開幕週を飾るマイル重賞は１８頭で争われ、１番人気のアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）が直線抜け出し、２４年朝日杯ＦＳ以来となる重賞２勝目を飾った。武豊騎手は１９９４年ノースフライト以来、３２年ぶりの当レース３勝目。青葉賞（ゴーイントゥスカイ）に続く２日連続重