◆第４８回チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル、良）短距離の春の世界頂上決戦が８頭立てで行われ、高松宮記念連覇から臨んだサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は２着だった。２着の昨年に続きジョアン・モレイラ騎手とのコンビ。４度目の香港参戦だったが、今回も海外初勝利はならなかった。道中はカーインライジングをマークする形で進めたが