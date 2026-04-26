◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）日本ハムのマルティネス捕手が２―９の７回の守備から捕手として出場した。「捕手・マルティネス」がコールされると球場はざわついた。１軍での捕手としての出場は２３年９月以来３年ぶりとなった。捕手登録だが、近年は主に一塁、左翼を守ることが多かった。森友のバックネット裏へのファウルフライを落球し失策が記録されたが、山本をリードし、この回を無失