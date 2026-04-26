◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人は若手の走塁が光り、得点を重ねた。１点リードの４回、先頭で迎えた佐々木が、二塁打で出塁。その後、１死二塁で岸田の左前打で一気に本塁へ。ヘッドスライディングで貴重な追加点をもぎとった。０―０の２回２死二塁では、小浜が打球を一、二塁間へ転がし内野安打とすると、その間に二塁走者の平山が一気に本塁へ走る好走塁で先制点を奪った。