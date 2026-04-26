タレントのビートたけしが２６日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、日本の外交姿勢について私見を述べる一幕があった。トランプ米大統領のイランへの強硬姿勢が続く中、日本に必要なのは防衛力か外交力かで議論を展開した、この日の番組の最後で、たけしは「なんか、トランプ１人に引きずり回されてる感じがしないでもないね」と話し出すと「独立国としての日本というのが相変わらず戦