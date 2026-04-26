◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）阪神・中野拓夢内野手が二塁守備でスーパーキャッチを披露し、甲子園球場が騒然とした。１点リードの６回１死。広島・秋山が一、二塁間に強烈なライナーを放った。中野は素早く反応し、横っ跳びで捕球。広島の名手・菊池もビックリのスーパープレーで先発の大竹を救った。