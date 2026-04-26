◆イングランド・ＦＡ杯準決勝マンチェスターＣ２―１サウサンプトン（２５日、ロンドン・ウェンブリー）２部でＭＦ松木玖生（くりゅう）が所属するサウサンプトンはプレミアリーグの強豪マンチェスターＣとウェンブリーで対戦。セインツ（サウサンプトンの愛称）は後半３４分に先制しながらも、その後２失点し、準決勝で敗れた。松木は後半３１分から不慣れな左サイドバックで出場。それでも、同３４分、前線へ駆け上がりパ