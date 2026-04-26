俳優の岡田結実さん（26）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露した。「春服ってやっぱしかわいいよね〜」岡田さんは、「久しぶりの私服〜」といい、緑のニットと白のミニスカート姿のショット3枚を投稿した。「春服ってやっぱしかわいいよね〜テンション上がるよね〜」とつづり、「マネージャーさん達にパーティーにお呼ばれしたの？？って言われるようなふわっとしたスカートもお気に入り」と締めくく