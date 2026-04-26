◇セ・リーグ阪神―広島（2026年4月26日甲子園）阪神・中野拓夢内野手がスーパープレーで甲子園を酔わせた。1―0の6回1死。広島の1番・秋山翔吾が放った一、二塁間寄りの痛烈なライナーを横っ飛びでダイビングキャッチ。ピンチの芽を摘んだ。25日のカード初戦も、右前へ抜けそうなゴロを懸命に左腕を伸ばしてさばくなど、幾度となく投手陣を盛り立てた。「エリア7」は今季も健在だ。