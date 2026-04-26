訓練中に砲弾が破裂する事故のあった戦車（中央）＝21日、大分県の陸自日出生台演習場（共同通信社ヘリから）大分県の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂した事故で、陸上自衛隊は26日、死亡した隊員3人が所属する同県の玖珠駐屯地で葬送式を営んだ。防衛省関係者によると、約1時間にわたり行われ、小泉進次郎防衛相らが参列した。式は、報道関係者には非公開だった。事故は21日発生。「10式戦車」に乗っていた4人