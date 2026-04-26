愛知県美浜町で出動した消防車が盗まれる事件があり、57歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「お金がなく消防車を盗んで帰ろうと…」トイレに火をつけ出動した消防車を盗んだか 57歳男逮捕 愛知・美浜町 警察によりますと、26日午前4時半ごろ美浜町の名鉄・河和駅で女子トイレの壁が焼ける不審火があり、消火活動のため駅のロータリーに止まっていた消防車が盗まれました。 消防車は約30分後、盗まれた場所か