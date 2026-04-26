4月25日に行われたB1第35節・仙台89ERS戦で、横浜ビー・コルセアーズの安藤誓哉がB1通算2000アシストを達成した。同じく今年2月に記録を達成したサンロッカーズ渋谷のベンドラメ礼生に続き、史上9人目の快挙となった。 この試合に先発出場した安藤は、試合開始早々からキング開へのアシストでチーム初得点を演出。第2クォーターでは2本のアシストを成功させ、順調にスタッツを積み上