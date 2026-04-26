【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節】(プラスタ)八戸 1-0(前半0-0)秋田<得点者>[八]高尾流星(85分)<警告>[秋]野々村鷹人(23分)、長谷川巧(85分)、岡崎亮平(90分+5)観衆:1,995人主審:大坪博和