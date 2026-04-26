【動画】定点だからこその魅力！Snow Man「SAVE YOUR HEART」ダンス動画 Snow Man公式Instagramでは、新曲「SAVE YOUR HEART」を踊るダンス動画を定点から捉えた動画公開した。 ■宮舘涼太主演ドラマの主題歌「SAVE YOUR HEART」ダンス動画 動画では白とグレーを基調とした衣装で登場した8人。ハットをかぶった岩本照、佐久間大介もキャップを、渡辺翔太はニット帽でアクセントをつけたほか、深澤辰哉は肩がちらりと覗