女子200メートル決勝23秒56（追い風参考）で優勝した高橋亜珠＝レモンガススタジアム平塚陸上の日本学生個人選手権最終日は26日、神奈川県のレモンガススタジアム平塚で行われ、200メートル決勝で女子は高橋亜珠（筑波大）が23秒56（追い風2.7メートル）で2連覇した。男子は浜椋太郎（法大）が20秒56（追い風2.4メートル）で勝った。男子走り高跳びは原口颯太（順大）が2メートル19で3連覇を達成した。同400メートル障害決勝