◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年4月26日京セラD）オリックスが過去2年間で2勝9敗という天敵・有原を攻略した。3回までにシーモアの2号2ランなどで5点を奪うと、4回1死一、二塁では4試合ぶりに1番に座った宗が右前適時打を放ってマウンドから引きずり降ろした。「ヒットを打ったからいいのか？（自問自答）凡退したからこそ得られるものがある。先程の凡退に感謝したい」殊勲の一打にも、初回の空振り三振