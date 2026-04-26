「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）体重無差別で行われた。パリ五輪６０キロ級銅メダルで身長１５４センチの永山竜樹（パーク２４）が、身長１８３センチ、体重１１２キロの小川竜昂（日本製鉄）に敗れ、初戦敗退となった。１勝とはならなかったが、伝統の大会に最軽量級で挑戦し「日本武道館で重量級の選手と戦えて幸せな時間。貴重な経験ができた」と充実感に浸った。動き続けた。重量級の体力が残る試合前半は