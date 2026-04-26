巨人の吉川尚輝内野手（３１）が２６日に選手登録され、今季初の一軍昇格となった。吉川は昨年１０月に両股関節の手術を受け、２月の春季キャンプは故障班でリハビリに専念。５日の三軍戦（ジャイアンツ球場）から実戦復帰し、その後二軍に合流すると、ファームで８試合に出場して２５打数８安打、打率３割２分をマーク。この日から一軍復帰を果たし、試合前練習では内野ノックやフリー打撃などのメニューで汗を流すと「（体は