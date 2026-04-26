２０２６ボートレースＣＭに女性教官役として出演しているファーストサマーウイカがトークショーを行った。紫色に金色の刺繡が施された衣装で登場したウイカは「大会のイメージを考えて輝かしい金色と気高い紫です」と説明した。この日はプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」最終日。優勝戦予想のためにＭＣを務めた永島知洋の著書を用意も「読んだけど、まだ分からない部分もある」と渋い表情。そこで「