マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ＝ジョーンズの娘キャリスが、現地時間4月20日に23歳の誕生日を迎え、マイケルとキャサリンがそれぞれ、インスタグラムでお祝いメッセージを投稿した。【写真】超キュートな幼少期のキャリス幼い兄妹ショットもかわいすぎ！キャサリンは「キャリスお誕生日おめでとう！今日という日、そして毎日が、特別な日となりますように。大好きよ。ママより」と綴り、幼いキャリスの横顔と大人