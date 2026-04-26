京阪グループの鉄道会社・叡山電鉄では、市原駅〜二ノ瀬駅間の通称「もみじのトンネル」区間で「青もみじ新緑の徐行運転」を行っている。５月３１日まで。「この季節ならではの瑞々しい『青もみじのトンネル』を通常より速度を落として運転し、新緑が芽吹くもみじをゆっくりお楽しみいただこうと開催しているものです」と同社は説明している。また今年も貴船神社で開催される「夜間特別ライトアップ」に合わせ、ゴールデンウィ