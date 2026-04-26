巨人・泉口友汰内野手（２６）が２６日、ジャイアンツ球場のグラウンドでリハビリを行った。２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断された。再始動から２日目は初の屋外で体を動かし、ポール間のウォーキングやハーフスクワットなどで汗を流した。脳しんとうは発生からしばらくは再発のリスクが高いとされているだけに、「万全で戻ることが一番大事だ