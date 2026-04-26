◆東京六大学野球春季リーグ第３週第２日▽早大２ー１法大（２６日・神宮）早大の高橋煌稀投手（３年＝仙台育英）が、９安打１失点１０奪三振でリーグ戦初完投。１４０球の熱投で今季初勝利を挙げた。３回には１５１キロを計測した直球に加え、スプリットを低めに集めて６回まで無失点。７回２死一、三塁で法大の１番・境亮陽（２年＝大阪桐蔭）に左前適時打を許し１点差に迫られたが、８回以降は走者を背負いながら最後まで