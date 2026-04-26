京都１２Ｒ終了後に引退式を行う和田竜二元騎手（現調教師）が４月２６日、主戦として３１戦中２０戦でコンビを組み、重賞３勝を挙げたディープボンドに騎乗して読売マイラーズＣ・Ｇ２の本馬場入場を行った。２０２４年の有馬記念を最後に現役を引退し、現在は京都競馬場で誘導馬を務めているかつての相棒と“実戦復帰”を果たした。同競馬場は２４日、会場でリハーサルを行う人馬の様子を投稿。和田竜元騎手はＪＲＡの公式Ｘ