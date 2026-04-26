４月２６日の東京６Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝８頭立て）は、２番人気のフジガイフウ（牡、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミスターメロディ）が、道中３番手から差し切ってオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３２秒７（良）。スタートを五分に決め、道中は３番手から。前半６００メートル通過が３３秒９のハイペースの中、手応え良く直線へ。大逃げを打ったエルハーベンを上がり２位タイとなる３２秒６の脚でとらえ