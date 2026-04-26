◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末に惜しくもＡＣＬＥ優勝を逃した。決勝で前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）に１―０で敗れた。黒田剛監督は悔しさを押し殺し、「今日は圧倒的なアウェーの中、選手たちには精神的なところ、メンタル、そして立ち上