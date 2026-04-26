大阪市の横山英幸市長は２５日、自身のＸアカウントを更新。「全国自治体ＤＸ推進度ランキング２０２５」で大阪市が１位になったことを受け「こちらのランキングでも大阪市が全国１位を獲得。ＤＸを強力に進める」と投稿した。「全国自治体ＤＸ推進度ランキング」は総務省が毎年発表している「地方公共団体における行政情報化の推進状況調査結果」の２４年度版データを時事通信社業務局が独自配点に基づいて集計、算出したもの