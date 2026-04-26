日本テレビの後呂有紗アナウンサーが25日に更新したインスタグラムで、32歳の誕生日を祝ってもらったことを報告した。 【写真】「最高のパートナー」に挟まれてにっこり、笑顔がサイコー！ 後呂アナは「先日 誕生日でDayDay.にて祝っていただきました」と同局の出演番組で祝福を受けたことを投稿。「武田さん山里さんと最高のパートナーを目指す1年にしたいです‼︎これ