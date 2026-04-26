元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が26日、自身のインスタグラムを更新。ハーフマラソンに初挑戦したことを報告した。石川さんは「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに参加しました！初のハーフマラソン、始まる前は不安もあったのですが、完走できて嬉しいです」と明かした。「選手時代の私にとって走ることは強くなるため、勝つための１つのトレーニングという認識でしたが競技を引退して3年経ち