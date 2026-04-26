首相官邸政府は27日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた有識者会議の初会合を首相官邸で開催する。「抑止力強化と経済財政の在り方」を検討事項としており、ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえた「新たな戦い方」や防衛費増額目標、安定的な財源確保などが論点となる。月1回程度で開催し、秋までに提言を取りまとめる。政府は提言を踏まえ年末に3文書を改定する。会議の名称は「総合的な国力から安全保障を考