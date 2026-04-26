◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年4月26日鹿児島）鹿児島でのソフトバンク―ロッテ戦は雨天のため、2回途中にノーゲームとなった。ロッテの西川が初回1死から放った右越え2号先制ソロは“幻弾”に。15日の日本ハム戦以来の久々の一発だったが「しょうがないっすね、ルールなんで」と淡々と振り返った。記録には残らなかったものの、手に好感触は残り「昨日のタイミングのところで、ちょっと反省が出てたんで。