元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が23日、自身のブログを立て続けに更新。“春野菜”を使った作り置きや夕食作りの様子を公開し、手料理の数々にファンから反響が寄せられている。【写真多数】家族が4杯もおかわり＆絶賛する、春野菜を使った渡辺美奈代の手料理この日「夕食の準備」と題してブログを更新すると「少しずつ夕飯の準備進めまーす」とつづり、春キャベツを使った一品作りに着手