アメリカとイランの交渉をめぐる不透明さが続くなか、主要な中央銀行が会合を開く中銀ウィークを迎える。物価や景気の先行きは世界的に視界不良に陥り、各国の金融政策は様子見姿勢が強まりそうだ。日銀利上げ確率急低下先陣を切る日銀は、27〜28日に金融政策決定会合を開催する。3月末まで日銀からは、利上げへの「地ならし」とも捉えられる情報発信が相次いでいた。需給ギャップを再推計して、2022年1~3月期以降は需要が供給を