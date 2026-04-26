大船駅から京浜急行バスが消える京浜急行バスが2026年5月中旬に、大船駅発着の路線バスを全廃する見込みです。次の系統の廃止が予定されています。 【え、大船撤退!?】これが廃止＆移管される路線です（地図）・船2 大船駅〜深沢〜梶原・船4 大船駅〜深沢〜鎌倉山・船5 大船駅〜深沢･鎌倉山･津村〜諏訪ケ谷・船5 大船駅〜深沢･鎌倉山･西鎌倉〜諏訪ケ谷いずれも、大船駅東口から湘南モノレールと並行しながら、かつて「京浜急行