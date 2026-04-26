俳優・橋本環奈さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身についての“バズりポスト”についてコメントしました。【写真】橋本環奈、バズりポストに反応！「すみませんバズりツイート見かけて、、」橋本さんは「紅白の衣装、色指定されてましたよ 着物は黄色を着てくださいって キービジュアルと同じ青色と黄色でって。逆に指定されてないけど被るって事はあります。先に衣装さんが色を聞いたり打ち合わせしてくれてますね