２６日午前１１時４０分頃、福島県喜多方市塩川町中屋沢の山林で「草木が燃えている」と通行人から１１９番があった。喜多方広域消防本部によると、同日午後２時現在、北西方向に向かって延焼中。同市は火の手が人家に迫っているとして、同日午後２時５分、１７８世帯４５８人に避難指示を発令した。