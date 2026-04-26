株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が25日、自身のXを更新。現在の保有株を紹介し、株主優待を利用し食事した写真を投稿した。【写真】量多すぎ！桐谷さんが食べた『コメダ珈琲』メニュー定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「コメダホールディングス(コメダ珈琲)は2016年に上場(公募1960円)と同時に、株主優待を発表。私は、その直後に1850円で100株買って、ずっと株