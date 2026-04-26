お笑いコンビ「モグライダー」ともしげ（43）が、25日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、知られざる素性を暴露される場面があった。番組では芸能事務所マセキ芸能社の中堅芸人たちが、事務所の先輩で昨年の「女芸人No.1決定戦THE−W」を制したニッチェの“おばさん化”にクレームを入れる、いじり企画を実施した。番組初出演の「ジグザグジギー」がひとネタを披露し、場は温まった